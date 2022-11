Le notti di Salem: il film basato sul romanzo di Stephen King sarà Vietato ai minori

Nonostante Le notti di Salem sia stato rimosso dal calendario delle uscite della Warner Bros e si trovi, tutt’ora, senza una data di uscita ben stabilita, è abbastanza improbabile che si tratti di un segnale che indica una imminente cancellazione del progetto da parte della nuova dirigenza di Warner Bros Discovery.

D’altronde, gli horror hanno dimostrato di essere un genere cinematografico che non teme in alcun modo gli effetti della pandemia sul numero di biglietti venduti e in aggiunta a ciò, Le notti di Salem può avere il traino di un nome come quello di Stephen King e il know-how del team già responsabile del – doppio – successo commerciale dei due film di IT diretti da Andy Muschietti (sarà proprio Gary Dauberman, sceneggiatore dei due capitoli di IT, a dirigerlo, ndr.).

E infatti, dall’America, arriva la notizia che la Motion Picture Association ha già assegnato il rating “Vietato ai minori” alla pellicola per via della “Violenza sanguinosa e il linguaggio”.

Lewis Pullman (visto recentemente in Top Gun: Maverick) che interpreterà Ben Mears ne Le notti di Salem ha avuto la possibilità di spiegare in un’intervista rilasciata qualche giorno fa che la pellicola non si focalizzerà tanto sui jump scare quanto:

Su aspetti concettuali e visuali, non su spaventi che ti colpiscono istantaneamente e durano lo spazio di una manciata di minuti. Elaborerà delle immagini inquietanti che s’imprimeranno nella retina del pubblico. Vi risveglierete nel mezzo della notte perché non riuscirete a togliervele dalla testa.

Il romanzo del Re del Terrore di Bangor è stato già adattato anni fa, nel 1979, per la miniserie TV in due parti Le notti di Salem di Tobe Hooper con protagonista David Soul (il sergente Ken ‘Hutch’ Hutchinson di Starsky & Hutch), proposta in Europa con un film da 112′ per il cinema.

FONTE: Comic Book