Le notti di Salem è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Stephen King che arriverà nei cinema il prossimo settembre. Il film è diretto da Gary Dauberman, lo sceneggiatore dei tre film di Annabelle, di The Nun e dei due capitoli di IT di Andrés Muschietti che si trova qua alla sua prima regia cinematografica. A produrre il tutto la Warner Bros, tramite l’etichetta New Line.

Nel romanzo originale, lo scrittore Ben Mears torna, dopo anni, nella sua città natale, Jerusalem’s Lot, giusto in tempo scoprire che gli abitanti della località si stanno trasformando in vampiri per colpa del diabolico Richard Straker.

A vestire i panni di Ben Mears in Le notti di Salem sarà Lewis Pullman che, in un’intervista, si è detto molto contento di avere la possibilità di rivedere, sul grande schermo, dei vampiri spaventosi, che “non brillano” come quelli di Twilight.

L’attore spiega:

È davvero emozionante riportare in scena i vampiri. Ultimamente sono diventati un po’ troppo brillanti e troppo poco spaventosi. Quando sono nati, mettevano davvero paura. Penso che Gary sia davvero intenzionato a riportare in scena quell’elemento e credo che Le notti di Salem ci riuscirà. Mi sono spaventato più e più volte sul set del film e credo che questo sia un buon segnale. Penso abbia fatto un bel lavoro.

Poi aggiunge:

Parlando di spaventosità lo è per due ragioni: perché è di Stephen King che ha questa forte eredità e a ragione. Poi, c’è il materiale alla base. Le notti di Salem è un bellissimo libro e credo ci sia un motivo se, fino ad oggi, non era mai stato portato al cinema, ma Gary Dauberman ha davvero attinto alla vena di questo genere. Sembra abbia avuto la possibilità di giocarci un po’ e reinventarlo.

Il libro è stato già adattato nel 1979 per la miniserie TV in due parti Le notti di Salem di Tobe Hooper con protagonista David Soul (il sergente Ken ‘Hutch’ Hutchinson di Starsky & Hutch), proposta in Europa con un film da 112′ per il cinema.

Fonte: Screen Rant