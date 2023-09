Si è tenuta a Venezia, durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, la prima edizione de “Le vie dell’immagine”, il premio per le arti visive consegnato a quei cineasti che si sono distinti in altre pratiche artistiche della visione. Cinematografo, Giornate degli Autori e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti hanno consegnato il premio a Shirin Neshat, artista visiva iraniana, conosciuta soprattutto per il suo lavoro nel cinema, nel video e nella fotografia.

“Non mi sento un’artista tradizionale, non sono mai riuscita a stare al passo con i grandi eventi: mi annoio facilmente, ho paura di ripetermi, sento sempre il bisogno di lanciarmi in nuove sfide, anche a costo di fallire. E alla fine ritrovo sempre la strada”, ha dichiarato Shirin Neshat aggiungendo un messaggio per i giovani:

“Si deve fare arte rispondendo a una passione e all’inarrestabile voglia di creare, senza pensare al guadagno o alla fama che non portano a nulla. I contatti possono essere importanti ma tutto deve partire dalle idee. È importante circondarsi di persone delle quali ci fidiamo e che possono farci imparare cose che non conosciamo. E dovremmo trovare qualcosa a cui ispirarci, interrogandoci su cosa e a chi vogliamo raccontare, senza paura né arroganza”.

A Venezia, NABA, Nuova Accademia di Belle Arti è stata protagonista di numerosi eventi, tra cui:

“Riflessioni fra formazione, ricerca e autorialità. Nei percorsi di Cinema in NABA, Nuova Accademia di Belle Arti” un talk, in programma il 5 settembre sulla produzione dei cortometraggi dei giovani autori e in particolare sulle peculiarità specifiche dell’approccio formativo sviluppato dall’Accademia. Durante l’evento hanno preso parola: Vincenzo Cuccia, Area Leader Media Design and New Technologies e Set Design di NABA, Alessandro Bertante, scrittore e Course Leader del Triennio in Cinema e Animazione della sede NABA a Milano, Marianna Schivardi, regista e docente NABA, Saverio Pesapane, socio di Premiere Film e docente NABA.

presentazione in anteprima mondiale del lungometraggio “Nina dei Lupi” (prodotto e distribuito da Genoma Films) – che si è tenuta il 30 agosto – diretto e co-sceneggiato da Antonio Pisu e tratto dal romanzo del Course Leader Triennio in Cinema e Animazione del campus milanese di NABA Alessandro Bertante. “Nina dei Lupi”, il fantasy-thriller distopico di Alessandro Bertante, candidato al Premio Strega 2011, e il suo adattamento cinematografico, che è uscito nelle sale il 31 agosto, fotografano la condizione catastrofica del mondo dopo un’improvvisa tempesta solare che rende inutilizzabile qualsiasi apparecchiatura elettronica. L’evento atmosferico estremo restituisce una civiltà afflitta dalla scarsità di risorse in cui regna la legge del più forte;

proiezione (6 settembre) del cortometraggio di tesi dell’alumnus NABA Federico Demattè: “Pinoquo”, in selezione alla SIC@SIC della Settimana Internazionale della Critica dove due anni fa, da studente, aveva vinto come Miglior Corto e Miglior Regia con “Inchei”. “Pinoquo”, prodotto da Nieminem e Premiere Film, racconta una notte tumultuosa durante la quale due gruppi di adolescenti si affrontano all’interno di una scuola vuota. Irrompendo con l’idea iniziale di realizzare un graffito, finiscono per riversare nei corridoi della struttura tutto il loro turbamento, fra tradimenti e violenza.

