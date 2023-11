Leo, il film d’animazione co-sceneggiato e prodotto da Adam Sandler, ha segnato il miglior debutto per un film animato di Netflix sulla piattaforma con 36,4 milioni di visualizzazioni nei suoi primi sei giorni.

Il film d’animazione è arrivato in prima posizione tra i film in lingua inglese, superando uscite recenti come Best.Christmas.Ever, arrivato al secondo posto con 13,3 milioni di visualizzazioni, e The Killer di David Fincher, che si è classificato al terzo posto dopo tre settimane con 8,8 milioni di visualizzazioni.

Ecco la classifica completa (che contiene molti titoli natalizi) con le settimane in Top10, le ore visualizzazione, il minutaggio e le visualizzazioni totali.

1 Leo 1 61,700,000 1:47 34,600,000 2 Best. Christmas. Ever! 2 18,200,000 1:22 13,300,000 3 The Killer 3 17,500,000 2:00 8,800,000 4 See You on Venus 2 11,300,000 1:35 7,100,000 5 Jules 1 6,700,000 1:27 4,600,000 6 Triple Frontier 1 7,500,000 2:06 3,600,000 7 The Christmas Chronicles 6 5,900,000 1:45 3,400,000 8 Dr. Seuss’ The Grinch 3 4,100,000 1:26 2,900,000 9 Lone Survivor 2 5,500,000 2:01 2,700,000 10 Falling for Christmas 7 4,300,000 1:35 2,700,000

