Nel 1994, Natalie Portman ottenne il primo ruolo su grande schermo in Léon, celebre film d’azione diretto da Luc Besson dove recitava insieme a Jean Reno. In una recente intervista con The Hollywood Reporter, l’attrice ha ammesso di non avere un bel ricordo della pellicola. Ecco perché:

È un film che è ancora molto amato e la gente viene a parlarne con me più di quasi qualsiasi altra cosa abbia mai fatto, e mi ha dato la possibilità di fare carriera, ma decisamente, quando lo si guarda ora, ha degli aspetti a dir poco cringe. Quindi, è complicato per me.

Vi ricordiamo che abbiamo visto recentemente Portman in Thor 4 mentre a breve sarà al Festival di Cannes per presentare il suo nuovo film, May December, diretto da Todd Haynes.

Ecco invece la sinossi del citato Léon:

Mathilda ha dodici anni e ha perso la famiglia, sterminata da una cosca mafiosa. Leon è un sicario introverso e poco istruito. Tra i due nasce un rapporto di amicizia, sostegno e complicità in un universo ostile e violento.

