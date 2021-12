Don't Look Up

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Se avete già visto il nuovo film di Adam Mckay cone Jennifer Lawrence,, sapete già che il finale della pellicola non offre spazio alla speranza: la Terra e quasi tutti quelli che la abitano, fanno una bruttissima fine.

Ed è proprio del finale che ha avuto modo di parlare Leonardo DiCaprio dalle pagine del Los Angeles Times (via Digital Spy) spiegando che, a suo modo di vedere, si tratta di un vero e proprio “pugno in faccia” per lo spettatore:

Il finale di questo film assume dei toni davvero molto dark e se non avesse avuto questo drastico cambio di toni non credo che saremmo stati così emozionati al pensiero di farlo. È proprio questo l’aspetto che adoro del finale, perché, a conti fatti, credo che è così che risponderei io stesso a una situazione analoga. Siamo una specie comunitaria e mi piacerebbe stare insieme a persone che amo e ignorare l’Armageddon imminente. Quella scena in cui siamo seduti insieme a tavola a cenare è quello che mi ha conquistato.

Dalle pagine del medesimo giornale, Jennifer Lawrence aggiunge che, dal suo punto di vista, oggigiorno “è davvero frustrante essere una cittadina che crede al cambiamento climatico, ti senti impotente”.

Nel ricchissimo cast della pellicola troviamo: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill ai quali si aggiungono Ron Perlman, Mark Rylance, Timothée Chalamet, Michael Chiklis, Ariana Grande, Himesh Patel, Scott Mescudi (alias Kid Cudi), Melanie Lynskey e Tomer Sisley.

