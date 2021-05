, regista di tre capitoli di Saw e dell’attesoha un sogno nel cassetto molto interessante: mettere le mani sul franchise di

Interpellato da ComicBook.com in una recente intervista il regista è stato messo di fronte a una scelta: realizzare altri sequel del franchise di Saw o dirigere un film di Leprechaun:

Il film di Leprechaun, non fare domande stupide. È pur sempre un film di Leprechaun, e io voglio cogliere questa possibilità, perché so che la Lionsgate ci sta ascoltando da quella stanza laggiù, datemi il fottuto franchise di Leprechaun. Intendo dire, seriamente, lo sto chiedendo da 15 anni.

Riguardo a Spiral – L’eredità di Saw:

Nel cast del film oltre a Chris Rock, troviamo anche Samuel L. Jackson, che vestirà i panni del padre di Chris Rock, Max Minghella – che interpreterà il collega di Rock, William Schenk – e Marisol Nichols che sarà invece il suo capo, Angie Garza. Trovate la clip nella parte superiore di questa pagina. La data d’uscita negli Stati Uniti è prevista per il 14 maggio.

A seguire potete trovare la sinossi ufficiale di Spiral – L’eredità di Saw:

Una mente sadica mette in atto una contorta forma di giustizia in SPIRAL, il nuovo adrenalinico capitolo della saga di SAW.

Lavorando all’ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano l’inquietante passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell’assassino.