Secondo quanto riportato da una fonte di Bloody-disgusting.com la Lionsgate starebbe pensando di realizzare altri film del noto franchise horror Leprechaun.

Ad oggi la saga conta 8 pellicole, compreso il reboot Leprechaun Origins del 2014.

Lo scorso anno il regista Darren Lynn Bousman (Saw II-IV, Repo: The Genetic Opera, Spiral – L’eredità di Saw) aveva espresso il desiderio di realizzare proprio un film di Leprechaun direttamente collegato ai primi capitoli. A Bloody-disgusting dichiarò:

Realizzerei un sequel più diretto del franchise di Leprechaun. Non un riavvio. Non voglio farlo.Chiederei il ritorno di Warwick Davis.Non lo farei senza di lui. Non proverei a cambiare il tono.

Ovviamente vi terremo aggiornati su qualsiasi sviluppo.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un nuovo capitolo del noto franchise horror?

