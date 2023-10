Leprechaun, commedia horror con protagonista Warwick Davis, arrivava nelle sale americani trent’anni fa esatti, aprendo la strada per, al momento, sette seguiti.

Per celebrare l’anniversario, il regista Mark Jones ha concesso un’intervista a CB, dove ha riflettuto sulle ragioni del successo del primo capitolo:

Credo che in parte sia stato perché non abbiamo cercato di prenderci troppo sul serio. Ho messo gli elementi che conoscevo… Vengo dai [programmi del] sabato mattina, ho iniziato scrivendo i cartoni animati di Scooby-Doo e, tra l’altro, ero giovanissimo quando ho diretto Leprechaun, quindi volevo che fosse chiaro. Quindi volevo davvero tanto realizzarlo. Non volevo un altro film slasher direct-to-video degli anni Novanta. Credo che i ragazzini lo abbiano capito, e non solo i ragazzini, ma anche i giovani trentenni, le persone che andavano al cinema. Penso che sia stato il tono. L’ho anche illuminato con un po’ di colore e il mio direttore della fotografia, Levy Isaacs, che è stato bravissimo, l’ha capito. Abbiamo fatto una cosa tipo Scooby-Doo in live action. Se notate i costumi dei bambini o i vestiti, sono colorati. Quindi era previsto.

Il regista rivela poi l’esistenza di una director’s cut di Leprechaun che, a differenza di quanto accade solitamente, conteneva più ironia (e meno violenza) di quella uscita nelle sale:

[Nella versione uscita nelle sale] c’era la violenza. In seguito hanno aggiunto degli inserti per un po’ più di violenza, ma c’erano scene vere e proprie, cose da cartone animato. C’erano scene in cui il Leprecauno veniva investito dal camion, ma noi non le vediamo, e c’erano tracce di pneumatici, e lui si disseppelliva e aveva tracce di pneumatici lungo la schiena. Un mucchio di piccole scene carine che secondo loro andavano tolte. Ma era il mio primo film. Non avevo il final cut, quindi ho dovuto ascoltarli. Così sono state tolte alcune scene comiche.

Inizialmente l’avevo scritto per essere una commedia-horror, e avevo detto che non volevo fare uno slasher puro. C’è una director’s cut da qualche parte e devo trovarla… Ai ragazzini è piaciuto molto, perché volevo che fosse un film horror per bambini, come Scooby-Doo, ma in live-action. Lo studio voleva più cose da film vietato ai minori, e quando hanno visto la reazione dei ragazzini e il film è diventato un classico, hanno detto: “Avremmo dovuto lasciarti tenere ancora più commedia”. Ho avuto molte battaglie con lo studio, ma alla fine è venuto fuori, credo, grazie al [protagonista] Warwick [Davis], Warwick ha capito l’umorismo.

Nell’aprile 2022, è stato inoltre annunciato lo sviluppo di un nuovo reboot del franchise. Interpellato in merito, Jones rivela di essere aperto all’idea, con la speranza di un nuovo coinvolgimento di Davis:

Spero che continuino e so che c’è un reboot in arrivo e in futuro ne saprò di più, ma spero che tornino a ciò che ha fatto funzionare [la saga], ovvero il personaggio divertente e tutti quegli elementi tipici. Non sono stato molto contento di Origins [reboot uscito nel 2014, senza Davis], solo perché andava nella direzione sbagliata e non è andato bene. Non piace a nessuno, non piace ai fan.

Ho parlato con Warwick e credo che fosse unico. I fan lo hanno amato. Io e lui abbiamo davvero creato quel personaggio nel primo film, sul set e durante il nostro incontro. Quindi penso che sarebbe fantastico riportarlo indietro. A un certo punto non ha voluto fare l’horror perché i suoi figli erano più piccoli, ma ha detto che forse quando il tempo passerà [lo farà], e credo che ci sia la possibilità. Quindi vedremo. Penso che dovrebbero farlo, e in effetti ho un progetto che sarebbe interessante, e ne ho parlato con Warwick, ma non c’è nessun impegno. Quindi penso che dovremmo farlo.