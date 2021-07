A dicembre abbiamo appreso che, dopo i sequel di Halloween, David Gordon Green si sarebbe dedicato al seguito di un altro leggendario horror,, il capolavoro del 1973 diretto da William Friedkin e tratto dall’omonimo romanzo di William Peter Blatty.

Al tempo non era chiaro se si trattasse di un remake, reboot o sequel. Ora, grazie a Games Radar e alle dichiarazioni del filmmaker, arriva la conferma: proprio come l’Halloween del 2018, anche questa pellicola sarà un sequel diretto de L’esorcista.

Il regista dice:

L’esorcista è già scritto. Era uno dei miei progetti pandemici. E non è sbagliato dire che si tratterà di un sequel del film originale. Mi piacciono tutti i film della saga. E non mi limito a dire che mi piacciono, penso proprio che possano tranquillamente tutti ricadere nella mitologia di quello che sto facendo. Non sto dicendo “Fate finta che L’esorcista 2 non esista”. Va benissimo, possono esistere tranquillamente tutti e, difatti, a me piacciono tutti. È un’altra epopea a cui è bello poter lavorare e speriamo di partire nel prossimo futuro. Con questo si è trattato di fare un sacco di ricerche e non tanto di buttarsi giù a scrivere in maniera impulsiva. Ho parlato con un sacco di gente. Letto molti libri e fatto una caterva d’interviste. Nell’originale c’era una drammatica autenticità. Più di quella che mi aspettavo mettendomi al lavoro.