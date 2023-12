Il primo capitolo della nuova trilogia de L’esorcista in cantiere presso la Universal e la Blumhouse non ha avuto lo stesso fortunato destino dei nuovi Halloween al box-office – 136 milioni per L’esorcista il credente contro 239 incassati da Halloween nel 2018 – e sarà interessante scoprire andranno i prossimi due. Il film in sé non ha avuto un budget elevatissimo, una trentina di milioni circa, ma l’operazione complessiva messa in atto dalla major per il rilancio del franchise ha un costo stimato in circa 400 milioni.

Ne L’esorcista – il credente compare anche Ellen Burstyn nel ruolo che aveva nel film originale di Friedkin e, in una scena, compare anche la sua figlia cinematografica, Linda Blair.

Ed è proprio quest’ultima che, in una chiacchierata fatta con Entertainment Weekly, è tornata a discutere del perché abbia accettato di apparire anche fugacemente nella pellicola dove, comunque, stava lavorando in qualità di consulente:

Sapevo che la nostra scena insieme sarebbe stata qualcosa di molto speciale e magico, quindi abbiamo portato tutto ciò che dovevamo portare alla scena. È stato solo un ciak e hanno fatto un po’ di riprese dietro le quinte, ma davvero poche perché Ellen non voleva. Lei resta sempre nel personaggio. Io posso entrare ed uscire, probabilmente a causa del film originale. Ho dovuto imparare a entrare ed uscire dal personaggio.

L’attrice ribadisce (ECCO I DETTAGLI) poi ha aggiunto che sarebbe disposta a fare un’altra apparizione nei nuovi film della saga ma accetterebbe di farlo solo se ricevesse supporto per la sua organizzazione no-profit per animali, la Linda Blair WorldHeart Foundation.

Se il pubblico vuole che io torni, devono aiutarmi a cambiare la situazione degli animali ora. Spero che il pubblico capisca. Voglio tornare a lavorare, ma non lascerò i miei amici animali.

