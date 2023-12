L’esorcista- Il credente è uscito quest’autunno nei cinema e vede Linda Blair riprendere il suo ruolo di Regan MacNeil per un piccolo cameo.

Parlando con ComicBook l’attrice ha ricordato la nascita del primo film del franchise e i problemi che questo ha portato:

L’industria cinematografica non voleva fare il film. Hanno dovuto lottare duramente per farlo. Ma ci sono cose che mancano… c’è molto trauma lì sotto. Ne scriverò nella mia autobiografia, se mai avrò il tempo, così le persone potranno capire meglio l’avventura che ho vissuto, come il pubblico mi ha trattato, come le chiese mi hanno trattato, come i gruppi religiosi mi hanno trattato e come gestiscono questo Paese. Possono amarti e impiccarti, e questo è molto pericoloso.