Quest’autunno è uscito al cinema L’esorcista – Il credente che ha visto Ellen Burstyn riprendere il suo ruolo del film originale. Era presente anche un cameo di Linda Blair nei panni di Regan MacNeil. Questa sua apparizione ha fatto sperare un suo possibile ritorno nel film futuro, previsto per il 2025.

Spiega però Linda Blair:

Non so cosa faranno. Non lo so davvero.

Aggiunge inoltre che al momento la sua priorità sono gli animali, dal momento che gestisce una fondazione per la loro tutela.

Non so cosa faranno. So solo che il mio tempo al momento non è disponibile per un film. Questa è la verità. Se sistemiamo il problema degli animali tornerò in quel mondo. Ma nessuno sembra voler risolvere i problemi degli animali, quindi non tornerò fino a quando non sarà risolto.