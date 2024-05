Dopo l’indiscrezione d’inizio maggio secondo la quale Mike Flanagan era in trattative per ereditare da David Gordon Green la regia del nuovo film de L’esorcista (ECCO I DETTAGLI), ora arriva la conferma.

Il regista dietro The haunting of Hill House, Midnite Mass, Il gioco di Gerald, Doctor Sleep scriverà, dirigerà e produrrà quello che la Blumhouse definisce come “una nuova, radicale interpretazione” del franchise ambientata nell’universo de L’esorcista e che non sarà un sequel diretto de Il credente.

La Universal e la Blumhouse, lo ricordiamo, avevano acquisito i diritti di sfruttamento della popolare saga horror dalla Morgan Creek nel 2021 per una cifra pari a 400 milioni di dollari e la speranza di ripetere quanto ottenuto, commercialmente, dalla fortunata trilogia sequel di Halloween (cosa che non si è verificata dato lo scarso successo critico e commerciale del film uscito nel 2023).

Il filmmaker commenta così l’accordo:

L’Esorcista è uno dei motivi per cui sono diventato un regista, ed è un onore per me avere l’opportunità di provare qualcosa di nuovo, audace e terrificante all’interno del suo universo. Riunirmi con i miei amici di Blumhouse, con i quali ho realizzato alcuni dei miei lavori preferiti, rende tutto questo ancora più emozionante.

Flanagan e Blumhouse difatti hanno già collaborato insieme a pellicole come Oculus (2013), Hush (2016) and Ouija: l’origine del male (2016).

