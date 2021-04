Dopo i rinvii a causa della pandemia, il 3 giugno aprirà finalmente i battenti l’di New York.

Il negozio aprirà i battenti al numero 935 di Broadway proprio accanto all’iconico Flatiron building e ospiterà “l’offerta di prodotti di Harry Potter e Animali Fantastici più grande al mondo“.

In vendita ci saranno divise di Hogwarts personalizzate e bacchette uniche nel loro genere che saranno vendute esclusivamente a New York. Ospitato su tre piani, il negozio coprirà quasi 2.000 metri quadrati e sarà diviso in 15 diverse aree tematiche con occasioni uniche, come una postazione per provare i diversi tipi di bacchetta.

In esposizione ci saranno oggetti autentici, tra cui le bacchette di Harry, Ron, Hermione e Silente, ma anche il boccino d’oro, la scopa di Harry, il diario di Tom Riddle con la zanna del Basilisco e tanto altro.

In sviluppo c’è addirittura un’esperienza in realtà virtuale dove i fan potranno provare avventure nel Mondo della Magia. Una porterà i visitatori in un viaggio attorno al castello di Hogwarts intitolata “Caos a Hogwarts”, mentre un’altra li porterà a bordo di scope volando sul Tamigi e a Londra intitolata “Maghi in volo”. Non mancherà lo studio grafico MinaLima che darà un tocco artistico al negozio.

La maggior parte dei prodotti potrà essere acquistata esclusivamente in loco, ma alcuni prodotti sono già in vendita su HarryPotterShop.com.

Ecco allora le primissime immagini

Ecco anche un video:

Attention Wizarding World fans -✨Harry Potter New York, the world's first Harry Potter flagship store is officially opening on June 3rd ✨ #HarryPotterNY @HarryPotterNY pic.twitter.com/QcBTIoMpnF — Wizarding World (@wizardingworld) April 20, 2021

