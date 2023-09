Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In Ant-Man and the Wasp: Quantumania si parla dell’autobiografia di Scott Lang intitolata Look Out For The Little Guy!, che è stata veramente pubblicata negli Stati Uniti e ci mostra una cronaca di alcuni eventi tutti raccontati dal punto di vista di Lang.

Nel libro si spiega anche perché gli Avengers siano praticamente spariti dopo gli eventi di Endgame. In un passaggio si legge infatti che i Vendicatori si uniscono solo in caso di minacce che “stravolgono il campo di battaglia“, entrando in gioco quando si tratta di nemici che superano le possibilità umane.

Per un film di “squadra”, come noto, dovremo attendere ancora un po’, ovvero luglio 2024 per Captain America: Brave New World e dicembre 2024 per Thunderbolts (ma tutto dipenderà dagli esiti dello sciopero). Nel 2026 e nel 2027, poi, avremo Avengers: Kang Dynasty e infine Avengers: Secret Wars.

