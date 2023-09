Jake Gyllenhaal ha appena pubblicato il suo primo libro, un volume per bambini intitolato The Secret Society of Aunts and Uncles, che include un inatteso riferimento a Prince of Persia: Le sabbie del tempo.

La storia, scritta da Gyllenhaal assieme alla sua migliore amica Greta, ruota attorno a un aspirante ballerino di dieci anni che affronta un’avventura con suo zio.

All’interno del libro, però, come riportato da Entertainment Weekly, l’illustratore Dan Santat ha inserito un piccolo omaggio al film dell’attore che non ha avuto molta fortuna. Nella scena in cui il ragazzino non riesce a ballare davanti al pubblico, uno degli spettatori ha in mano un opuscolo dello spettacolo “The Persians“, un chiaro omaggio a Prince of Persia.

“È tutta farina del sacco di Dan Santat. Ce l’ha messa dentro prima di andare in stampa, io non ho approvato” ha commentato Gyllenhaal. “Non so da dove sia saltato fuori, ma so che gli piace dare a tutto un tocco di umorismo, a volte sbaglia appositamente il mio nome così ci mette sopra un post-it“.

Ha poi parlato del momento difficile che il personaggio, Leo, affronta in quella scena:

Quando gli ho descritto quella scena gli ho detto che il personaggio non si sarebbe mai sentito così in basso, perciò credo che Dan abbia voluto prendersi gioco di me.

