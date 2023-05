Sono passati molti anni da X-Men le origini: Wolverine, cinecomic della 20th Century Fox diretto da Gavin Hood uscito il 29 aprile 2009 che ha segnato il debutto di Ryan Reynolds nei panni di Deadpool.

Di acqua sotto i ponti ne è passata, e adesso – dopo un lungo percorso e una prima accoglienza decisamente tiepida – Deadpool si appresa a debuttare nell’Universo Cinematografico Marvel (le riprese sono appena cominciate).

Liev Schreiber, il volto di Sabretooth, è tornato a parlare della sua esperienza sul set di X-Men le origini – Wolverine con GQ e ha detto di essere felicissimo per il collega: “Ryan ha svolto un lavoro fantastico con quella transizione [verso i film di Deadpool], perché l’ho trovato un lavoro così tanto in antitesi rispetto al personaggio in Le origini. Sono felice che Ryan abbia avuto modo di correggere i suoi errori“.

Che ne pensate delle parole di Shreiber? Ditecelo nei commenti!

