In X-Men le origini: Wolverine, cinecomic della 20th Century Fox diretto da Gavin Hood uscito il 29 aprile 2009 che fra l’altro ha anche segnato il debutto di Ryan Reynolds nei panni di Deadpool, Liev Schreiber compariva nei panni di Sabretooth.

Per l’attore si è trattato, in buona sostanza, di una “one shot” dato che non ha più avuto modo di riavere a che fare col personaggio. Inizialmente anche Sabretooth sarebbe dovuto comparire in Logan di James Mangold, ma poi, alla fine, tutto si risolse con un nulla di fatto.

In un video di GQ, a proposito di questo mancato ritorno, Liev Schreiber dice:

Non mi hanno chiamato. No, intendo dire che non penso che facesse parte di quella storia, sai? Non faceva parte di quella storia. Avrei adorato ritornare come Victor, a prescindere, ma non faceva parte di quel racconto. Mi chiedo se sto diventando un po’ troppo vecchio, per così dire, ma probabilmente non per Sabretooth.