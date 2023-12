Lights Out – Terrore nel buio è un film del 2016 diretto da David F. Sandberg. La protagonista dell’horror è Rebecca (Teresa Palmer), una ragazza che deve proteggere il fratellino, Martin, perseguitato da un’entità crudele che appare solo quando le luci si spengono.

Il film ottenne subito il via libera per il sequel, ma a causa di numerosi problemi produttivi ancora non si sono fatti grandi progressi. Il regista però ha aggiornato i fan durante una proiezione del primo film, svelando a che punto si trovano e quali sono i piani per il nuovo progetto, a partire dal cast originale.

Nella bozza Martin era ancora piccolo, e lui (l’attore) non è più piccolo. È un uomo ora.

Racconta quindi il nuovo piano per l’entità malvagia:

Sta attaccando una nuova famiglia, ma poi il cast originale viene coinvolto per risolvere la situazione. La cosa divertente di un film horror è scoprire quando la minaccia comincia e non sai cosa sta succedendo. Quindi non puoi farla tornare semplicemente al vecchio cast, devi avere una famiglia diversa all’inizio poi puoi avere il vecchio cast nel ruolo degli esperti che aiutano a sconfiggerla.

Al momento, comunque, Lights out 2 risulta ancora bloccato produttivamente nel temutissimo development hell.

