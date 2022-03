Variety a rivelare un cambiamento avvenuto dietro le quinte di, l’atteso nuovo film dei Pixar Animation Studios, che forse avrebbe avuto meno risonanza se non fosse per le polemiche che hanno investito la Disney nelle ultime settimane: a quanto pare, infatti, un bacio omosessuale che era stato precedentemente tagliato è stato poi reinserito nel film.

Secondo quanto racconta il sito, nel film ci sarà un personaggio femminile di nome Hawthorne, doppiato da Uzo Aduba, che avrà una relazione sentimentale con un’altra ragazza. Sebbene la relazione tra le due non sia mai stata messa in discussione, è stata rimossa una scena con un bacio tra loro. Ma la settimana scorsa questa scena sarebbe stata reinserita proprio in seguito alle recenti polemiche legate alla posizione della Disney sulla legge Don’t Say Gay passata in Florida – e alla lettera inviata proprio da alcuni dipendenti Pixar all’azienda. In tale lettera si denunciava la richiesta da parte dei dirigenti Disney di censurare “effusioni apertamente gay” nei film d’animazione:

Qui alla Pixar abbiamo assistito a splendide storie, ricche di personaggi diversi, essere rispedite al mittente dopo le revisioni aziendali della Pixar private di tutto ciò che le rendeva tali.

Anche Variety cita numerosi casi in cui, negli anni, i tentativi di inserire una rappresentazione più esplicita di elementi LGBTQ+ nei film Pixar sarebbero stati tarpati. Ma afferma che si sarebbe trattato più di un’auto-limitazione da parte della Pixar che di un intervento da parte della dirigenza Disney. E il motivo è presto detto: la major ha come obiettivo quello di raggiungere il pubblico anche di paesi come Cina, Russia, Asia e paesi Arabi in cui alcune pellicole potrebbero ricevere il bando.

La presenza di un bacio tra personaggi dello stesso sesso in Lightyear rappresenterebbe un grande passo avanti per la rappresentazione LGBTQ+ nell’animazione e in particolare nei film d’animazione Disney. In Onward, uscito nel 2020, era presente una poliziotta lesbica ma non si vedeva mai la sua compagna. In Toy Story 4, si vedevano due madri abbracciare il figlio. E in Alla ricerca di Dory si intravede una coppia lesbica. C’è poi il corto Out, uscito nel 2020 all’interno del programma SparkShorts.

Ricordiamo che Lightyear sarà il primo film Pixar a uscire sul grande schermo al cinema dal 2019. L’uscita è fissata per il 16 giugno.