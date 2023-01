Lightyear – La vera storia di Buzz: il colpo di scena è stato cambiato a causa di un altro film

In una recente intervista con TheWrap, il regista Angus MacLane ha parlato del colpo di scena di Lightyear – La vera storia di Buzz spiegando che non era sempre stato nei piani.

La Pixar aveva infatti lavorato a una versione del film in cui Zurg si rivelava il padre di Buzz (esattamente come in Toy Story 2), ma l’idea è stata poi abbandonata a causa di Ad Astra, il film con Brad Pitt arrivato nel 2019 e con temi fin troppo simili.

La pellicola arrivò al cinema proprio mentre lo spin-off di Toy Story era in produzione e MacLane decise di cambiare:

Uno dei temi che affronta il film è quanto la nostalgia possa avvelenarci facendoci cadere costantemente nella stessa routine.

Trovate tutte le informazioni su Lightyear – La vera storia di Buzz nella nostra scheda del film!

Avete apprezzato Lightyear – La vera storia di Buzz? Se siete iscritti a BadTaste+ potete commentare qua sotto!