La Pixar ha mostrato alcune nuove sequenze alla CinemaCon relative a, atteso film animato incentrato sulla storia del noto Space Ranger.

E per l’occasione Chris Evans, che doppia il protagonista del progetto, ha speso qualche parole sul film riportate online da ComicBook.com:

Non vedo l’ora che il mio nuovo film, Lightyear – La vera storia di Buzz della Disney/Pixar, arrivi nelle sale questa estate. Finalmente potrete conoscere la storia dietro al giocattolo che è arrivato al cuore del pubblico di tutto il mondo e uno dei più grandi franchise di tutti i tempi. Si tratta di un’esperienza cinematografica epica che deve essere fruita sul grande schermo. Mille grazie per il vostro supporto. Non vedo l’ora di vedervi tutti al cinema.