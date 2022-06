Durante un’intervista con Reuters Television, Chris Evans ha parlato di tutte quelle critiche rivolte alla storia omosessuale presente in Lightyear – La vera storia di Buzz e che è stata alla base della mancata distribuzione del film in paesi come Malesia, Indonesia e diversi territori mediorientali.

La verità è che queste persone sono idiote. La storia americana, la storia umana è in fase di risveglio sociale costante, è in crescita, e non può che far bene.

In un’intervista con Mercury News, Galyn Susman, produttrice del film, è tornata a parlare del bacio omosessuale, inizialmente tagliato dal film:

Abbiamo ricevuto sostegno totale [per il rapporto LGBTQ+], ma ci sono state sicuramente delle resistenze per quel bacio. Alla fine abbiamo avuto l’opportunità di inserirlo e ne siamo felici.

Nel cast vocale originale del film troviamo Chris Evans, Keke Palmer, Taika Waititi, Dale Soules, Uzo Aduba, James Brolin, Peter Sohn, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez e Isiah Whitlock Jr.

