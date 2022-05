Manca sempre meno all’arrivo di, nuovo film animato su, iconico giocattolo visto nel franchise di Toy Story. La pellicola, doppiata in originale da Chris Evans, sarà nei cinema italiani il prossimo 16 giugno e segnerà il ritorno della Pixar sul grande schermo dopo la decisione di dirottare tutti gli ultimi film direttamente in streaming su Disney+.

SFX Magazine, come riportato da CBR, ha dedicato un articolo tutto incentrato sul film d’animazione concentrandosi nello specifico sulla scena d’apertura. L’inizio della pellicola per la sua intensità è stato infatti paragonato ad Up, il film d’animazione del 2009 scritto e diretto da Pete Docter e Bob Peterson.

Si tratterà infatti di un montaggio dal profondo impatto emotivo in cui Buzz dovrà fare i conti con il passare del tempo, come spiegato dalla produttrice Galyn Susman:

[Il regista] Angus ha sempre voluto raccontare una storia in cui ci si potesse immedesimare. Parliamo di una fantascienza incentrata più sul “fanta” che sulla “scienza”, perciò nel nostro caso sarà la storia a dare una direzione alla scienza.

La sequenza in questione sarà un montaggio con un fine ben preciso:

L’obiettivo era usare quel montaggio per coinvolgere emotivamente il pubblico e farlo immedesimare nel personaggio.

Il motivo per cui si tratta di un montaggio?

Meno si parla, meglio è. Cerchiamo sempre di trovare modi per parlare di meno.

Ricordiamo che Lightyear sarà il primo film Pixar a uscire sul grande schermo al cinema da Onward. L’uscita è fissata per il 16 giugno. Nel cast vocale del film anche Keke Palmer, Taika Waititi, Dale Soules, Uzo Aduba, James Brolin, Peter Sohn, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez e Isiah Whitlock Jr.

