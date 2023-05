In una recente intervista con The Daily Mail, Tim Allen è tornato a parlare di Lightyear – La vera storia di Buzz e del suo aspetto “confusionario”.

“Erano due film completamente diversi” ha detto l’attore paragonando Lightyear a Toy Story, “Chris ha svolto un lavoro grandioso in quella parte aggiuntiva, ma è stato molto confusionario per tutti noi in relazione ai film di Toy Story“.

Ha poi aggiunto: “Il film di Toy Story era vero, giusto? Se Buzz è vero, allora la versione del personaggio interpretata da Chris mi mette molta confusione“.

Lightyear – La vera storia di Buzz è diretto da Angus MacLane (co-regista di Alla Ricerca di Dory) ed è prodotto da Galyn Susman (Toy Story: Tutto un altro mondo). La colonna sonora del film è firmata dal premiato compositore Michael Giacchino (The Batman, Up).

Trovate tutte le informazioni su Lightyear nella nostra scheda.

Classifiche consigliate