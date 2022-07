Dopo il commento di Tim Allen sul mancato doppiaggio di Buzz in Lightyear, il nuovo film d’animazione Pixar, arriva oggi anche la dichiarazione della voce di Woody, Tom Hanks.

Cinemablend ha infatti chiesto a Hanks, protagonista del film di Elvis, se ha trovato bizzarro “scontrarsi” al botteghino con il film su Buzz Lightyear.

“Che ne dico?” ha commentato l’attore. “In realtà avrei voluto un testa a testa con Tim Allen, ma non gliel’hanno permesso. Non capisco“.

All’attore è stato fatto notare che è di Chris Evans la voce:

Sì, sì, lo so. Ma alla fine l’importante è che la gente torni al cinema. Anche io voglio andare al cinema, sedermi accanto a estranei e lasciare la sala con qualcosa in comune. È quello che voglio fare e non vedo l’ora di guardare un film con lui.