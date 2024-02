Collider riporta che Lilly Wachowski dirigerà la commedia queer Trash Mountain, che vedrà come protagonista Caleb Hearon. Il film segue un giovane gay di Chicago che torna nella sua città natale nel Missouri dopo la morte del padre accumulatore compulsivo. Hearon si è occupato anche della sceneggiatura con Ruby Caster. Colin Trevorrow (Jurassic World: Il Dominio) sarà il produttore con la Metronome Film Co., insieme a Eddie Vaisman e Julia Lebedev della Sight Unseen.

Il progetto rappresenterà l’esordio alla regia in solitaria per Lilly Wachowski, nota per aver diretto con la sorella Lana la trilogia di Matrix. Ricordiamo che l’ultimo capitolo della saga con Keanu Reeves, Matrix Resurrections, era stato diretto dalla sola Lana. Negli ultimi anni, Lilly si è dedicata al piccolo schermo, come co-creatrice della serie Netflix Sense8 e come showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva dello show di Showtime Work in Progress.

Ecco la sua dichiarazione all’annuncio del progetto:

Quando il mio amico Caleb Hearon mi ha mandato Trash Mountain ho colto al volo la possibilità di dirigerlo. È così bello, triste e divertente! La rappresentazione e le storie queer sono fondamentali in questo momento in cui veniamo spinti sempre più ai margini. I nostri straordinari scrittori, Caleb e Ruby, sono una luce splendente in questa maledetta oscurità.

