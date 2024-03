Durante un’intervista con Games Radar, Billy Magnussen ha parlato di Lilo & Stitch, il nuovo film Disney ancora privo di data d’uscita.

Il sito ha chiesto all’attore come sarà la pellicola rispetto al film d’animazione originale.

“Non credo si possano paragonare delle opere” ha detto l’attore spiegando che il film d’animazione è uno dei suoi film preferiti. “Ho adorato lavorare con tutti a questo film. La Rideback è tra i produttori del film, avevo già lavorato ad Aladdin con loro. Comunque, è la storia di un legame, di una bambina che cerca di trovare un amico. Tutto ciò che puoi fare è affrontare un progetto come questo con amore. Sono grato e onorato di farne parte“.

Nel cast troviamo Zach Galifianakis, Billy Magnussen, Courtney B. Vance e l’esordiente Maia Kealoha nei panni di Lilo. Dean Fleischer Camp, regista del successo critico del film d’animazione Marcel the Shell With Shoes On, siede in cabina di regia.

Il film fa uso di un misto di scene dal vero e digitale e ha un budget “medio” in linea con quello di Lilli e il vagabondo, quindi di circa 60 milioni di dollari.

