In occasione dei 20 anni di Lilo & Stitch, il co-regista Chris Sanders è tornato a parlare con il New York Times del film d’animazione.

Durante la chiacchierata Sanders ha ammesso che preferirebbe che più persone notassero che il rapporto tra sorelle aveva anticipato Frozen di più di dieci anni:

Ci tengo a chiarirlo: Frozen è fantastico, ma è stato un po’ frustrante per me sentire che tutti dicevano: “Finalmente un rapporto non romantico con protagoniste due ragazze” e io ho pensato: “L’abbiamo già fatto noi! Non è una cosa nuova!“.