Lilo & Stitch: trovato il regista del nuovo film Disney

Non sarà più John M Chu a dirigere il nuovo film Disney dedicato a Lilo & Stitch, come riportato in esclusiva da Deadline.

Dopo il successo critico del film d’animazione Marcel the Shell With Shoes On, sarà Dean Fleischer Camp a sedere in cabina di regia per il progetto prodotto da Dan Lin e Jonathan Eirich.

Al momento non è chiaro se la pellicola arriverà al cinema o direttamente su Disney+, ma intanto Chris Kekaniokalani Bright è in trattative per scrivere la sceneggiatura del progetto ricevendo il testimone da Mike Van Waes.

Il film farà uso di un misto di scene dal vero e digitale (probabilmente per la creaturina aliena) e avrà un budget “medio” in linea con quello di Lilli e il vagabondo, quindi di circa 60 milioni di dollari.

