La star di Emily in Paris interpreterà l’iconico personaggio dei giocattoli nato alla fine degli anni ottanta, e secondo quanto riportano i media darà la sua impronta personale al progetto, ottenendo anche un credito da produttrice.

Alla produzione vi sarà la Mattel Films, divisione cinematografica dell’azienda di giocattoli, assieme alla MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) e alla Good Thing Going di Lena Dunham.

Nulla sappiamo sulla trama, se non che sarà incentrata su una giovane ragazza e su una donna minuscola, in grado di entrare in un taschino, che formano un’amicizia.

“Da bambina ero ossessionata da Polly Pocket, è veramente un sogno che diventa realtà e non vedo l’ora di portare questi giocattoli minuscoli sul grande schermo” ha commentato la Collins. Come noto, la MGM potrebbe diventare di proprietà di Amazon nei prossimi mesi, quindi non è detto che il film alla fine non finisca sul piccolo schermo, e cioè su Prime Video.

“Polly Pocket è stata responsabile di infinite ore di escapismo quando ero bambina – mi ha dato un piccolo mondo di magia e autonomia da raccontare, quindi è decisamente poetico proporre queste stesse idee ora, come regista, lavorando con la splendida Lily Collins, con Robbie Brennet, la Mattel e la MGM,” ha aggiunto Lena Dunham. “Sono entusiasta di mettere insieme il mio amore per questa proprietà storica e la mia convinzione che le giovani donne abbiano bisogno di film allegri e intelligenti che parlino loro senza condiscendenza”.

