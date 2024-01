A quanto pare gli Ewok di Star Wars hanno avuto un ruolo abbastanza importante nella vita di Lily Gladston, interprete vista recentemente in Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.

Durante una roundtable dell’Hollywood Reporter l’attrice ha rivelato che le creature aliene hanno contribuito a dare il via alla sua carriera:

Volevo essere un Ewok, ed è questo che ha dato inizio a tutta questa follia.

Parlando poi con Rolling Stone Gladstone ha parlato ancora del motivo per cui gli Ewok l’hanno ispirata in tenera età:

Ero appassionata di Star Wars solo perché ero appassionata degli Ewok. In quel momento non lo sapevo, ma sono un faro della resistenza indigena. E hanno spaccato. Hanno fatto crollare l’Impero, mi dispiace dirlo.

