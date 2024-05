Killers of the Flower Moon

Nel corso di un’intervista con Esquire, Lily Gladstone ha parlato della sua sconfitta agli Oscar 2024 dove era in lizza come migliore attrice protagonista per Killers of the Flower Moon accanto a Emma Stone, vincitrice per Povere creature!.

Gladstone ha spiegato che il suo ritorno a casa è stato uno dei momenti più belli della sua vita:

Il ritorno a casa è stato meraviglioso. La mia tribù, la Blackfeet Nation, fa parte di una confederazione che si è riunita al completo per il Lily Gladstone Day. È stata la più grande onorificenza che potessi ricevere. […] Sono venute duemila persone da ogni angolo degli Stati Uniti, è stata una delle cose più commoventi che mi sia mai capitata nella vita.

Ecco perché nessuno nella cerchia dell’attrice ha accusato il colpo della sconfitta:

Per niente. […] A nessuno è dispiaciuto che non abbia vinto. Quando ci sono stati i Golden Globe, molte persone lontane da questa industria pensavano che fossero gli Oscar. Il fatto che il film sia stato premiato è già storico, ed è stato un momento molto significativo. Perciò è irrilevante che sia tornata a casa con una statuetta in mano o meno.

Ha poi aggiunto:

È evidente che questo film, in questo momento, sia stato significativo. Ha svolto il suo lavoro.

