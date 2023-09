Killers of the Flower Moon

Uno dei titoli sicuramente più attesi della prossima stagione cinematografica è Killers of The Flower Moon di Martin Scorsese. Nel film l’esordiente Lily Gladstone interpreta Mollie Burkhart, moglie del personaggio portato in scena da Leonardo Di Caprio. Mollie è una donna di origini nativo americane come la stessa attrice, cresciuta nella Blackfeet Indian Reservation al confine tra Montana e Canada.

Di Caprio ha avuto solo parole d’elogio nei confronti della co-star parlando con British Vogue:

Lily è assolutamente straordinaria in questo film. Trascina l’intero film e l’intera storia.

Racconta inoltre come è stato il loro primo incontro e come è avvenuta la scelta da parte di Scorsese:

Non c’è stata una lettura del copione. Marty sapeva istintivamente che Lily era quella giusta. C’era una verità nei suoi occhi che lui ha visto anche sullo schermo di un computer. Non ho mai saputo che Scorsese abbia conosciuto qualcuno e poi immediatamente dopo abbia avuto questo istinto di dire: “Non aspettiamo un altro minuto.”

Nel cast del film, che uscirà al cinema il 19 ottobre, troviamo anche Robert De Niro, Brendan Fraser e Jesse Plemons. Tratto da una storia vera e basato sul libro di David Grann Gli assassini della terra rossa, il film racconta le indagini dell’FBI su una serie di omicidi di persone appartenenti alla comunità Osage avvenuti a Oklahoma negli anni ’20. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

