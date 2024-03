Gli Oscar 2024 sono oramai alle nostre spalle, ma la stagione dei premi è stata costellata di interviste e aneddoti interessanti, specialmente per quanto riguarda i candidati più chiacchierati e papabili vincitori.

Prima ancora di sapere che avrebbe perso la statuetta di migliore attrice in favore di Emma Stone, Lily Gladstone, candidata per Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, ha rilasciato un’intervista a People parlando delle sue ispirazioni come attrice e delle attrici che ha sempre ammirato e idolatrato.

Gladstone ha ricordato un momento in particolare, quando Cate Blanchett – sua grande icona e modello – perse la statuetta per il suo ruolo in Elizabeth, premio vinto all’epoca da Gwyneth Paltrow per Shakespeare in Love:

Cate Blanchett e il mio idolo da quando sono ragazzina. Quando non ha vinto l’Oscar per Elizabeth ricordo che ci rimasi malissimo e che ero davvero arrabbiata. È la mia attrice preferita, penso sia il vero grande talento di questa generazione.

