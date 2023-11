Vi abbiamo già citato alcuni interessanti dettagli presenti nel libro MCU: The Reign of Marvel Studios, la storia “non ufficiale” della divisione cinematografica della Casa delle Idee e ora, grazie a The Direct, arriva un dettaglio relativo alla lavorazione di L’incredibile Hulk, il cinecomic diretto da Louis Leterrier uscito nel 2008.

Nel libro viene raccontato che, inizialmente, non voleva che fosse Tim Roth a interpretare Emil Blonsky, alias l’Abominio. La sua intenzione era quella di scritturare un attore più famoso di lui. Nel libro viene spiegato che Leterrier era convinto che un abile caratterista come Roth avrebbe evitato di far sì che il film diventasse troppo kitsch. Leterrier e Roth hanno poi “lottato” con Feige per convincerlo tanto che poi quest’ultimo ha anche ringraziato lo stesso Tim Roth della cosa.

Ricordiamo che l’attore è tornato nell’MCU come Abominio nella serie Tv She-Hulk.

