Si sta svolgendo a Barcellona il CineEurope, una delle convention più importanti dell’industria cinematografica europea. Tra gli studios ospiti all’apertura era presente anche la Lionsgate, che ha mostrato alcune sequenze inedite e dietro le quinte del suo nuovo film in uscita a novembre: Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente.

La produttrice della saga, Nina Jacobson, ha dichiarato che il nuovo film:

…Non intende replicare i film passati. Si tratta di una storia nuova, con un nuovo terreno d’azione e nuovi personaggi. Siamo stati in grado di creare un linguaggio visivo completamente differente… uno in cui Panem sia ancora riconoscibile, ma anche diversa e nuova.

Ambientato 64 anni prima degli eventi della trilogia originale, Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente racconta dei fatti inediti. Fatti che vedono coinvolto in prima persona il futuro presidente di Capitol City Coriolanus Snow (interpretato da Tom Blyth).

Jacobson ha aggiunto, a proposito di Blyth e della sua audizione:

Ha rubato la parte e a quel punto è stato game over.

Lawrence ha spiegato di aver chiesto a Zegler di cantare una canzone popolare degli Appalachi per Blyth, su Zoom, e “si poteva davvero vedere il modo in cui lui la guardava, e il modo in cui lei si comportava mentre cantava. Una chimica perfetta”.

Il regista del film e di tre delle pellicole precedenti ha ribadito la distanza tra questo film e i precedenti:

Si tratta di un campo di gioco che non capita spesso, così quando hai l’opportunità di ritornarci è molto gratificante.

Il titolo del film, ha spiegato, riflette

Un dualismo di spiriti, la luce e l’oscurità, il bene e il male, la gioia e il dispiacere… È tutto dentro di noi. Siamo serpenti e usignoli, ma come riusciamo a trovare ciò che ci lega tutti? È questa la domanda.

Infine è stato confermato che per il film è stata contattata una star della musica che comporrà il singolo ufficiale.

