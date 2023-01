Lisa Marie Presley: i messaggi di cordoglio di Baz Luhrmann e della star di Elvis, Austin Butler

I messaggi di cordoglio per la morte di Lisa Marie Presley continuano ad arrivare: nelle ore successive alla sua improvvisa scomparsa anche la Warner Bros., il regista Baz Luhrmann e il protagonista Austin Butler hanno condiviso omaggi nei confronti dell’unica figlia di Elvis, morta per un infarto solo due giorni dopo aver partecipato alla cerimonia dei Golden Globes dove il biopic ha ricevuto un importante premio, quello per la migliore interpretazione maschile in un film musicale o commedia.

“Il mio cuore è distrutto per Riley, Finley, Harper e Priscilla per la tragica e inattesa scomparsa di Lisa Marie,” ha scritto Austin Butler in un comunicato ufficiale. “Sarò eternamente grato per il tempo che ho avuto la fortuna di condividere al suo fianco, illuminato dalla sua luce, e ricorderò sempre i momenti di pace che abbiamo passato insieme. Il suo calore, il suo amore e la sua autenticità verranno sempre ricordati.”

Anche Luhrmann ha condiviso un messaggio: “Nel corso dell’ultimo anno, l’intera famiglia del film Elvis e io abbiamo avuto il privilegio di ricevere l’abbraccio gentile di Lisa Marie. La sua improvvisa e sconvolgente perdita ha devastato le persone in tutto il mondo. So che i suoi fan si uniranno a me nel condividere preghiere di amore e supporto verso sua madre Priscilla, le sue splendide figlie Riley, Finley e Harper. Lisa Marie, ci mancherà il tuo calore, il tuo sorriso e il tuo amore.”

Nel corso dell’ultimo anno Lisa Marie aveva partecipato attivamente alla promozione di Elvis, ed era coinvolta in tutti gli eventi legati alla corsa per gli Oscar del film. Qualche giorno prima dei Golden Globe aveva partecipato alle celebrazioni dell’ottantottesimo compleanno di suo padre, Elvis, scomparso tragicamente anche lui per un infarto.

“Siamo profondamente dispiaciuti della morte di Lisa Marie Presley,” ha commentato la Warner Bros., casa di produzione e distribuzione di Elvis. “È stata una partner incredibile e una persona adorabile, la ricordiamo come madre devota, figlia adorata e amica amorevole”.

Lisa Marie Presley verrà tumulata nel cimitero presso la dimora di Graceland, a Memphis, dove riposa anche suo padre Elvis Presley assieme ad altri membri della famiglia.