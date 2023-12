James Willingham, che ha lavorato agli effetti speciali di Lo Hobbit: La Battaglia delle Cinque Armate, ha raccontato, ospite del celeberrimo canale YouTube Corridor Crew specializzato appunto nell’argomento dei VFX, che, per la scena della morte del drago Smaug, aveva elaborato una sequenza che però era forse un po’ troppo elaborata ed è stata, difatti, scartata.

Spiega Willingham:

Una delle sequenze più impegnative che abbia mai realizzato è stata quella del drago Smaug che distrugge Pontelagolungo quando si schianta giù sulla città. Avevo proposto questa idea al supervisore degli effetti visivi con il drago che si schiantava giù come un Boeing 747, ma era un’idea lunga e un po’ complicata in cui lui sputava sangue lavico e strisciava in giro. Mi sono un po’ lasciato prendere la mano, e lui ha detto: “Riduciamo un po’ il tutto, facciamolo schiantare giù, facendogli alzare appena l’ala per poi volare su e morire, perché Peter [Jackson] voleva sempre che cadesse dritto giù”.