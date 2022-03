In una recente intervista con Vulture è tornato a parlare di Pushing Daisies, la serie tv del 2009 ideata da Bryan Fuller, e di Lo Hobbit , in cui ha interpretato l’elfo

Ecco le parole dell’attore che è tornato a riflettere sulla serie a tanti anni di distanza:

Avevo letto questa citazione di Joan Didion che sicuramente ricordo male, ma le sue parole, specialmente dopo il Covid, significano molto per me, ovvero: “Non sono più a contatto con la persona che ero“. Credo sia verissimo per come è andata la mia vita, era 15 anni fa, avevo 26 o 27 anni e ripenso a quei tempi con molto affetto. Mi hanno cambiato la vita.

Ricordo che Peter Jackson quando mi scelse per Lo Hobbit mi disse: “Ti abbiamo adorato in Pushing Daisies, ecco perché sei qui“. Come sia passato da Ned a un re elfico è bizzarro, ma mi sta bene. Si è trattata di un’esperienza molto formativa e ho imparato tantissimo a fare il mio lavoro con quelle persone.