Avevo scritto una sceneggiatura per Captain Marvel per il Marvel Writers Program che era completamente diversa dalla versione uscita al cinema. Qualche anno fa ho trovato una scatola piena di roba e c’erano anche alcune stesure e ho pensato: “Forse dovrei distruggerle” e poi: “E se qualcuno le trovasse? C’è tanta roba qui, e se qualcuno trovasse delle pagine non distrutte?”. Comunque, non c’era Thanos…sto pensando a quale fosse il cattivo. Beh, era comunque la Suprema Intelligenza, ma era completamente diverso.

Rivedremo Captain Marvel in The Marvels: a dirigere il sequel troveremo Nia DaCosta (regista di Candyman), l’uscita è prevista per l’11 novembre 2022.

Quando rivedremo Carol Danvers (Brie Larson), infatti, sarà accompagnata nientemeno che da Iman Vellani, che farà il suo debutto sul piccolo schermo nella serie di Ms. Marvel su Disney+. È l’ennesima dimostrazione di come le serie e i film dei Marvel Studios saranno intrecciati. Nel cast ci sarà anche Teyonah Parris, nei panni di Monica Rambeau. Monica compariva già nel primo film, ambientato negli anni novanta, era la figlia di Maria (Lashana Lynch) ed era interpretata da una bambina: Akira Akbar. Parris ha interpretato una Monica adulta nella serie WandaVision, arrivato il 15 gennaio 2021 su Disney+.