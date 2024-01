L’occhio del male (Thinner) è un film horror soprannaturale uscito nel 1996, diretto da Tom Holland, adattamento dell’omonimo racconto di Stephen King. Nel cast troviamo Robert John Burke, Joe Mantegna e Michael Constantine.

L’occhio del male racconta la storia di un uomo che, colpito da una maledizione, dimagrisce a vista d’occhio per quanto continui a mangiare.

Un produttore del film, Mitchell Galin, racconta in un commento nel Blu-Ray, che King avrebbe voluto l’attore di commedie John Candy nel ruolo del protagonista.

Abbiamo cercato di contattare lo staff di [John] Candy. Il commento di Steve era qualcosa del tipo: “Gli daremo una bella somma di denaro e gli salveremo la vita”. (ride) E per qualche motivo, Candy era occupato o non si è entusiasmato per il materiale… Non ne ho davvero idea. A un certo punto, fai l’offerta e, se non ottiene la risposta desiderata, a conti fatti, non me ne importa davvero. A meno che non sia qualcosa di necessario, una persona che può aiutarti ad andare avanti.