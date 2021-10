Proprio mentre la redazione BadTaste è impiegata nel Badathon , la maratona per celebrare un anno di vita del nostro canale Twitch ( SEGUI LA MARATONA TWITCH DI BADTASTE ), è arrivato il comunicato stampa di Logitech alle Mevo Cam, perfette per streammare alla migliore qualità.

Trovate tutto quello che c’è da sapere qua sotto!

Streamma la Tua Storia, Ovunque, con Mevo Start 3-Pack

Un ecosistema per live streaming wireless progettato appositamente da Logitech For Creators

LOSANNA, Svizzera & NEWARK, California — 13 ottobre 2021 — Logitech For Creators, estensione del brand Logitech (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) dedicato a dare la possibilità a tutti i creator di perseguire le loro passioni, presenta Mevo Start 3-Pack e Mevo Multicam app. Questo studio di trasmissione ‘all-in-one’ consiste in tre camere Mevo Start portatili e wireless, costruite appositamente per lo streaming in diretta e la registrazione in una splendida risoluzione HD 1080p. Insieme, il Mevo Start 3-Pack e l’app Mevo Multicam (disponibile per il download gratuito da App Store o Google Play) sono tutto ciò di cui i creator hanno bisogno per produrre facilmente uno show professionale con più telecamere direttamente da uno smartphone o tablet, eliminando la necessità di attrezzature ingombranti tradizionalmente richieste per dare vita a uno show di qualità professionale.

Progettate per lo streaming in diretta e la registrazione da qualsiasi luogo, i creator e gli organizzatori di eventi possono utilizzare Mevo Start per trasmettere i loro video utilizzando il Wi-Fi, l’hotspot di un telefono oppure la rete ethernet*. Le camere Mevo Start sono costruite per lunghe sessioni di stream, con una durata della batteria interna fino a sei ore ciascuna, ma è anche possibile collegarle a una fonte di alimentazione tramite USB-C per un uso continuo.

“Che tu stia trasmettendo in diretta dalla tua cucina, da uno studio musicale o anche da una partita di baseball, con Mevo Start 3-Pack puoi creare facilmente uno streaming professionale, di alta qualità e multi-angolo”, ha dichiarato Otto Cedeno, responsabile del marketing di Mevo presso Logitech for Creators.

L’app Mevo Multicam permette ai creator di collegare e controllare fino a tre telecamere Mevo Start per produrre facilmente uno spettacolo di qualità broadcast con angolazioni multi-camera. L’app gratuita dispone di Auto-Director, un mixer audio avanzato ma facile da usare e la possibilità di sovrapporre grafica e testo personalizzati in diretta. I creator possono immediatamente trasmettere in diretta uno show di cucina, una performance di una band, un’intervista podcast o un evento su YouTube, Facebook, Twitch e altre piattaforme con pochi click sull’intuitiva app Mevo Multicam.

Con il campo visivo diagonale di 83,7 gradi della Mevo Start, i creator possono trasmettere e registrare in full HD 1080p senza distorsioni fisheye. I creator possono anche catturare un audio chiaro e pulito utilizzando i microfoni integrati con cancellazione del rumore, o scegliere l’ingresso audio analogico collegando un microfono nell’ingresso TRS da 3,5 mm.

Prezzi e Disponibilità

Mevo Start 3-Pack è disponibile in alcuni paesi Europei su eu.mevo.com, e su Amazon al prezzo consigliato di 1149€. L’App Mevo Multicam può essere scaricata gratuitamente dall’App Store di Apple o dal Play Store di Google. Mevo Start è inoltre disponibile singolarmente, al prezzo consigliato di 449€. Per maggiori informazioni sui prodotti Mevo, visitate mevo.com

