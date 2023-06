A maggio abbiamo scoperto che Nicolas Cage tornerà a vestire i panni del trafficante d’armi Yuri Orlov in Lords of War, sequel del film del 2005 di Andrew Niccol Lord of War.

Il progetto è ancora in fase iniziale, ma intanto il regista ne ha parlato con Screenrant.

“Siamo all’inizio inizio della pre-produzione, ma è un piacere proibito trascorrere più tempo con il personaggio di Nick, Yuri Orlov” ha spiegato. “La sua è una coscienza completamente aliena perché Yuri e, come vedremo, suo figlio Anton non hanno una coscienza comune alla nostra. Noi siamo spesso trattenuti da una certa moralità che invece non tocca minimamente loro due. A Kurosawa è bastato un titolo per dirlo: I cattivi dormono in pace“.

Nel cast del film troveremo anche Bill Skarsgård nei panni di Anton, figlio di Yuri Orlov (Cage). Le riprese del progetto dovrebbero iniziare questo autunno. Andrew Niccol tornerà alla regia e si occuperà anche della sceneggiatura.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

Classifiche consigliate