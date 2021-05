In attesa di scoprire di più sul terzo capitolo cinematografico dedicato alle avventure dell’orsetto, il noto e amato personaggio ha voluto fare un giro in altre pellicole.

Io sono leggenda, Il Signore degli anelli, Star Wars, Indiana Jones. Il tenero orsetto si è intrufolato nei frame di alcune celebri scene del mondo del cinema grazie all’utente di Reddit r/moviescirclejerk.

Il terzo film dedicato all’orsetto è attualmente in lavorazione.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli, ma come già annunciato in passato Studiocanal collaborerà ancora una volta con la Heyday Films di David Heyman, mentre Paul King non tornerà in cabina di regia, ma solo in veste di produttore.

King, ricordiamo, è impegnato nella lavorazione di Wonka, il film Warner sulle origini di Willy Wonka in arrivo a marzo 2023.

I primi due film dedicati all’orsetto Paddington, realizzati con un misto di riprese dal vero e digitale, sono stati un grande successo di critica e pubblico visto che a fronte di un budget di 65 milioni di dollari e circa 40, hanno raggiunto in tutto il mondo 280 e 225 milioni di dollari.

