Love Actually: Bill Nighy non si è ispirato a nessuna vera rockstar per il suo personaggio

In Love Actually, l’amatissima commedia romantica del 2003 scritta e diretta da Richard Curtis, Bill Nighy interpretava l’attempata rockstar Billy Mack.

Se avete visto il film, cosa decisamente molto probabile, sapete già che in Love Actually il personaggio di Bill Nighy incideva una versione, a suo modo di vedere, terribile del classico di Natale dei Troggs “Love Is All Around” ribattezzato “Christmas Is All Around”. Malgrado l’opinione, tutt’altro che celata, di Billy Mack, il brano diventa effettivamente la hit delle Feste.

In un video di Vanity Fair in cui parla dei suoi ruoli più iconici, vi abbiamo già citato la parte in cui discute della “triste” esperienza col costume di Davy Jones in Pirati dei Caraibi, Bill Nighy spiega di non essersi ispirato ad alcuna rockstar in particolare per il suo personaggio in Love Actually:

I veterani del rock erano come un nuovo genere, stavano appena cominciando a diventare… erano anche alquanto divertenti per certi versi. Potevano anche essere eroici o romantici, ma erano anche divertenti. Non dovresti fare altro che citare alcuni nomi e le persone si metterebbero a sorridere. Parzialmente dipende anche dal fatto che sono personaggi della tua giovinezza, è come se fossero ancora lì e questa cosa mette allegria. Poi anche perché può diventare un po’ assurdo in termini di stile. Insomma, per me si è trattato di un’amalgama di cose che ho osservato o ascoltato nel corso degli anni e non c’è stato nessun membro in particolare dei Rolling Stones o qualche altro rocker realmente esistente al quale mi sono ispirato. Ero solo io che provavo a immaginare come potevo essere in quella situazione.

FONTE: Vanity Fair su YouTube