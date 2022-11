Love Actually: Hugh Grant ha odiato girare la scena di ballo

Una delle scene più amate di Love Actually è di sicuro quella in cui David, il primo ministro inglese interpretato da Hugh Grant, danza sulle note di Jump (For my love) delle Pointer Sisters nelle stanze di 10 Downing Street.

Un passaggio iconico e apprezzato di Love Actually che, a quanto pare, Hugh Grant non ha amato particolarmente girare.

A parlarne, con tutta la dovuta ironia, sono stati i diretti interessati, l’attore e il regista/sceneggiatore del film, Richard Curtis, nel corso di una chiacchierata fatta con ABC News.

Hugh Grant racconta:

La lessi nella sceneggiatura e pensai “Ottimo, odierò girare questa roba”. Non mi piaceva ballare, figurati quanto mi poteva piacere fare le varie prove!

Richard Curtis continua spiegando che, inizialmente, Hugh Grant “continuava a dire di no” alle riprese della scena ed è stato “scorbutico” il giorno delle riprese:

Probabilmente sperava che quel giorno io potessi ammalarmi o che potessi avere un qualche imprevisto tanto che avremmo detto “Oh, che peccato, dobbiamo rinunciare alla scena di ballo!”.

L’attore riprende parola definendo quel momento come “una ghigliottina contrattuale” specificando poi che all’inizio della scena era completamente fuori tempo “soprattutto appena parte, quando muovo il culo”. Hugh Grant si assume anche il merito di aver avuto l’idea di far entrare nella stanza la segretaria del primo ministro per concludere il momento.

Poi, scherzando, continua:

Ancora oggi ci sono molte persone, con le quali mi trovo completamente d’accordo, convinte del fatto che si tratti della scena più atroce mai affidata alla celluloide. Ma ad altre piace!

Ecco, a seguire, l’estratto di Love Actually con la danza di Hugh Grant:

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: ABC News su YouTube