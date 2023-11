Love Actually, uno dei film d’amore e di Natale per eccellenza, è composto da un collage di storie e personaggi. Una di queste riguarda una sorta di triangolo amoroso tra i personaggi interpretati da Chiwetel Ejiofor, Keira Knightley e Andrew Lincoln.

Per molti la scena con Andrew Lincoln che confessa il suo amore a Keira Knightley con i cartelloni è romantica, per altri è imbarazzante e sbagliata. Dopo vent’anni dall’uscita del film ecco cosa ha raccontato a Collider a tal proposito il regista Richard Curtis:

Mi è stato detto spesso che è un po’ troppo strano. Non me n’ero accorto allora, ma i tempi cambiano. Ricordo che qualcuno una volta mi disse che avrebbe voluto intervistarmi concentrandosi sulla scena dello stalking. E io dissi: “Oh, non sapevo ci fosse una scena di stalking.” Mi risposero: “Sì, Andrew Lincoln. È stalking di prima scelta.” Così, lentamente, ho capito che errore terribile avevo fatto.