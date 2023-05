A causa del Covid-19, Celine Dion ha girato le sue scene per Love Again in un continente diverso rispetto a Sam Heughan e Priyanka Chopra.

I due attori protagonisti lo hanno svelato in una recente intervista con EW. “Abbiamo girato il film durante la pandemia, ed era molto difficile viaggiare tra i paesi al tempo, quindi molte cose le abbiamo girate in teatro di posa e su green screen” ha raccontato Heughan, sottolineando che se lui e la collega hanno girato nel Regno Unito, la cantante ha girato tutto in Canada. L’attrice di Citadel ha poi aggiunto: “Hollywood stava ancora capendo come gestire il COVID. Nessuno di noi poteva viaggiare, era proprio all’inizio“.

Alla fine è stata necessaria un po’ di “magia del cinema” per dare l’impressione che gli attori fossero tutti nella stess scena. I risultati potranno essere ammirati dall’11 maggio, quando Love Again arriverà al cinema.

Ecco la sinossi:

Dopo aver perso il fidanzato, Mira Ray continua a inviare romantici messaggi al suo vecchio numero di cellulare senza rendersi conto che è stato riassegnato al telefono aziendale del giornalista Rob Burns. Rob rimane colpito dalle parole di Mira e, quando gli viene affidato il compito di scrivere un articolo sulla superstar Celine Dion (che interpreta se stessa nel suo primo ruolo cinematografico), chiede il suo aiuto per capire come incontrare Mira di persona e conquistare il suo cuore.

